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  4. 04 Ocak 2019 16:35

Otobüs şoförleri ve öğrenciler birbirine girdi

Adıyaman'da otobüs şoförleri ile öğrenciler kavga etti. Kavgada 2 kişi yaralandı.

Otobüs şoförleri ve öğrenciler birbirine girdi
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Adıyaman'da otobüs şoförleri ile üniversite öğrencileri arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Altınşehir Mahallesi'nden Adıyaman Üniversitesi Eğitim  ve Araştırma Hastanesi'ne seyir halinde olan Mustafa Sedirgen yönetimindeki 02 BF 676 resmi plakalı belediye otobüsünde, şoför ile bir üniversite öğrencisi  arasında "aracın yavaş gitmesi" dolayısıyla tartışma çıktı.

Otobüsün yolcu almak için durakta durduğu sırada kavgaya dönüşen olaya, burada bekleyen üniversite öğrencileri ile diğer şoförler de karıştı.

Gruplar ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahelesiyle ayrıldı. Olayda, darbedilerek hafif yaralanan 2 kişi hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kavgaya karışanların birbirlerinden de şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

AA

otobüs , şoför , kavga , öğrenci
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