Otobüs terminalinde erkek cesedi bulundu

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde erkek cesedi bulundu. 60 yaşındaki şahsın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Osmangazi ilçesinde bulunan Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde saat 11.00 sıralarında, otobüs bekleyen yolcular, bahçede bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, yerden yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, ölen kişinin üzerinden kimlik kartı çıktı. Ateşli silah ve kesici alet izine rastlanmayan ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, ölen kişinin evsiz ve kimsesiz olduğu öğrenildi.

DHA