Otobüste liseli kızları taciz eden zanlıdan şoke eden savunma

Pazartesi günü, okullarına gitmek için bindikleri belediye otobüsünde ayakta yolculuk yapan ikisi de 16 yaşında olan kız öğrenciler iddiaya göre, koltukta oturan Mustafa U.'ın fiziki tacizine uğradı. Kızlar, çığlık atarak tepki gösterdi. Otobüs şoförü kapıları kilitleyip, polise haber verdi. Gelen polisler, bir bisküvi fabrikasında işçi olarak çalışan Mustafa u.'ı gözaltına aldı.

"ŞEYTANA UYDUM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa U., mahkemeye çıkarıldı. Buradaki ifadesinde, “Belediye otobüsünde oturduğum koltuk alçakta kalıyordu. Etek giyen kızlar önüme gelerek durdu. Ben de bir süre sonra dayanamayıp şeytana uydum. Yaptığım bu olaydan dolayı pişmanım'' dediği belirtilen Mustafa U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.