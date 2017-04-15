Otomobilin çarpmasıyla savrulup kanalizasyona düşen kişi, öldü

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu savrulup kanalizasyona düşen kimliği belirsiz kişi, yaşamını yitirdi.



Kaza, dün gece saat 21.00 sıralarında İzmir-Ankara karayolunda meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan adam, yol kenarındaki kanalizasyona düştü. Üzerinden kimlik çıkmayan kişi, olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü ise kaçtı.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, kanalizasyondan çıkarılarak Turgutlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.



