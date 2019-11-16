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  4. 16 Kasım 2019 17:03

Özel Halk Otobüsü'nde yangın! Bir anda alevler içinde kaldı

Düzce'de motoru tutuşan halk otobüsünden yolcular tahliye edilirken, aracın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Özel Halk Otobüsü'nde yangın! Bir anda alevler içinde kaldı
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Olay, öğle saatlerinde, Düzce Kalıcı Konutlar Bölgesi Anıtpark mevkiinde meydana geldi.

Kalıcı Konutlar ile Düzce arasında sefer yapan Sinan Taş idaresindeki 81 ER 445 plakalı halk otobüsünün motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Sinan Taş otobüsü durdurarak, kapıları açtı.

Yolcular aşağı inerken, otobüs alev alev yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüsü söndürdü. Otobüsün bir kısmı yanarken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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