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  4. 03 Aralık 2018 07:53

Park halindeki otomobile EYP’li saldırı

Adana'nın Seyhan ilçesinde park halindeki otomobile el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.

Park halindeki otomobile EYP’li saldırı
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Adana'da kimliği belirsiz motosikletli iki kişi, bir evin otoparkındaki otomobile el yapımı patlayıcı (EYP) attı. EYP’nin patlaması sonucu evde ve otomobilde büyük hasar meydana geldi. 

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi 10016 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, İrfan C.'nin evinin önüne gelen motosikletli kimliği belirsiz iki kişi, ellerindeki EYP’yi park halindeki 01 AHC 40 plakalı otomobile atıp, olay yerinden kaçtı. EYP’nin patlaması sonucu gürültüye uyanan İrfan C. ve mahalle sakinleri, dışarı çıktıklarında otomobilin motor kısmındaki büyük hasarla karşılaştı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeyi ablukaya alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Öte yandan kömürcülük yaptığı belirtilen İrfan C.'nin alacak verecek nedeniyle yaklaşık 20 gün önce silahlı saldırıya uğradığı belirlendi. Yaralama olayı ile EYP’li saldırıyı aynı kişilerin yapmış olabileceğinden şüphelenen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

DHA

eyp , seyhan , adana , el yapımı patlayıcı
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