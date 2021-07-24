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Park halindeki otomobili benzin döküp yaktı

Park halindeki otomobili benzin döküp yaktı

Denizli'de park halindeki otomobil üzerine benzin dökülerek kundaklandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde park halindeki otomobil iddiaya göre maskeli bir kişi tarafından üzerine benzin dökülerek kundaklandı. Alevlerin gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına alarak daha fazla büyümeden söndürdü. Polis ekipleri görgü şahitlerini dinleyerek şüpheli hakkında arama çalışması başlatırken, ekipler araçta inceleme gerçekleştirdi.

İHA

Etiketler denizli otomobil
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