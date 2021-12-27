Peşpeşe depremler sonrası Prof. Dr. Görür'den kritik uyarı

Akdeniz'de meydana gelen peş peşe depremlerin ardından Profesör Doktor Naci Görür, sosyal medyadan uyarıda bulundu.

Akdeniz'de 18.15'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından, 10.45 civarında bir kez daha deprem meydana geldi. İkinci deprem 5.5 büyüklüğünde meydana geldi.

Peş peşe gelen depremlerin ardından Deprem Uzmanı Profesör Doktor Naci Görür, sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

Görür, "Bugün Girit’in doğusunda Çoban Adası civarında 5,5’lik deprem oldu. Helen Yayında, Strabo-Plini çevresinde. 12 Ekimde de burada 4,0 deprem olmuştu. Bu depremler Ege’nin sınırlarımıza yakın kesimlerini geriyor olmalı" paylaşımında bulundu.