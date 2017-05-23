SON DAKİKA
TANSU ÇİLLER HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI
Yer İzmir... Bu görüntüler sosyal medyayı salladı
Yer İzmir... Bu görüntüler sosyal medyayı salladı
Pilottan korkutan anons: Mümkünse inelim, yakıt kalmadı
Pilottan korkutan anons: Mümkünse inelim, yakıt kalmadı
Tansu Çiller hakkında zorla getirme kararı
Tansu Çiller hakkında zorla getirme kararı
Sokak ortasında kırbaç cezası... Binlerce kişi izledi
Sokak ortasında kırbaç cezası... Binlerce kişi izledi
Reina'nın yerine ne yapılacağı belli oldu
Reina'nın yerine ne yapılacağı belli oldu
Türkiye'den dünyada dengeleri değiştirecek 'NATO' hamlesi
Türkiye'den dünyada dengeleri değiştirecek 'NATO' hamlesi
Depoları fulleyin; benzine de zam geliyor !
Depoları fulleyin; benzine de zam geliyor !
İnanılır gibi değil ama işte bu evlerde yaşıyorlar
İnanılır gibi değil ama işte bu evlerde yaşıyorlar
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 23 Mayıs 2017 13:00

Pilottan korkutan anons: Mümkünse inelim, yakıt kalmadı

Atatürk Havalimanı'na iniş için kullanılan 05-23 numaralı piste giren köpek dün 5 uçağı pas geçirtmişti. Pistte bulunan köpek uçuşları etkilerken olay ses kayıtlarına da yansıdı.

A+ A-

Atatürk Havalimanı’na iniş için kullanılan 05-23 numaralı piste giren köpek dün 5 uçağı pas geçirtmişti. Saat 10.50 ile 11.00 arasında 05-23 pistine iniş için Florya yönünden Ataköy’e doğru alçalan bir uçağın pilotu pistte köpek görünce inmekten vazgeçerek pisti pas geçti.

Daha sonra arka arkaya iniş için sıra bekleyen diğer 4 uçak da pisti pas geçmek zorunda kaldı. Pistte bulunan köpek uçuşları etkilerken olay ses kayıtlarına da yansıdı. Kayıtlarda, Hava trafik kontrolörü bir pilota, “Köpek şu an içeride pist içerisinde siz yaklaşmaya devam edin indirmeye çalışacağız” anonsunda bulundu. Pilot ise, “Mümkünse inelim artık yakıtımız kalmadı direkt diverd (başka bir meydana yönlenmek ) edeceğim aksi takdirde” dedi.

DHMİ ekipleri seferber olurken köpek bulunamadı.

Atatürk Havalimanı'nda alarm: 5 uçak pas geçtiAtatürk Havalimanı'nda alarm: 5 uçak pas geçti

 

DHA

kule , köpek , atatürk , havalimanı , pist , konuşma , pas , uçak , pilot