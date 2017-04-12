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  1. 12 Nisan 2017 21:08

PKK'ya operasyon ! 10 muhtar gözaltında

Elazığ'da PKK'ya yönelik operasyonda 10 muhtar gözaltına alındı.

PKK'ya operasyon ! 10 muhtar gözaltında
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Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda 10 muhtar gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma yaptı. Güvenlik güçleri örgüt adına eylem ve faaliyet yaptığı belirlenen Karakoçan ilçesinde iki mahalle ve 8 köydeki 10 muhtarı tespit etti. Yapılan operasyonda 10 muhtar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 10 şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin evlerinde 3 silah, 4 adet telsiz ve 3 adet dürbün ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İHA

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