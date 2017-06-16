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  4. 16 Haziran 2017 13:30

Plajda kaybolan Mehmet’i arama çalışmaları sona erdi

İzmir'in Dikili ilçesinde plajda kaybolan 5 yaşındaki Mehmet Tekeoğlu'nu arama çalışmaları sona erdi.

Plajda kaybolan Mehmet’i arama çalışmaları sona erdi
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İzmir’in Dikili ilçesinde plaja giden ailesinin uyuduğu için otomobilde bırakması sonucu kaybolan 5 yaşındaki Mehmet Tekeoğlu’nu arama çalışmaları sonlandırıldı.

Geçtiğimiz Pazar günü emekli polis babası Tarkan Tekeoğlu (45) ile birlikte geldiği plajda uyuduğu için otomobilde bırakılan, ancak bir süre sonra ortadan kaybolan 5 yaşındaki Mehmet Tekeoğlu için bölgede yürütülen çalışmalardan olumlu bir sonuç alınamadı. Hem karadan hem havadan uzman ekiplerin arama yaptığı bölgedeki sazlıklar helikopter, drone ve arama köpekleriyle kontrol edildi. AFAD, AKUT ve İzmir sualtı ekipleri kaplumbağa adamlar ve jandarmanın katıldığı 5 gün süren arama çalışmaları ise bugün sona erdirildi.

İHA

plaj , mehmet tekeoğlu , dikili , izmir