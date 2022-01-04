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Poligonda kendini vuran öğretmen hayatını kaybetti

Poligonda kendini vuran öğretmen hayatını kaybetti

Aydın'da poligona giden öğretmen, atış yaparken tutukluk yapan tüfeği kontrol ederken ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Dün Kirazlı Mahallesi'nde bir atış poligonunda saat 15.30 sıralarında edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda yaşayan İngilizce öğretmeni 42 yaşındaki İzzet A., arkadaşı M.K. ile atış yapmak için poligona gitti.

Atış esnasında tüfeği tutukluk yapan A., kontrol etmek ve arızayı gidermek istedi. Silahını sökme işlemi yaptığı esnada tüfek bir anda ateş aldı. Çıkan saçmalarla ağır yaralanan öğretmen, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İzzet A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

Etiketler aydın poligon tutukluk tüfek silah
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