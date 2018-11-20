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  4. 20 Kasım 2018 14:23

Polis Buket'in yaralandığı kazada flaş detay !

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, panelvan aracın çarptığı kadın polis memuru Buket K., ağır yaralandı. Sürücünün kaza anında uyuşturucu etkisinde olduğu ortaya çıktı.

Polis Buket'in yaralandığı kazada flaş detay !
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde, görevli olduğu kapama noktasında yolun karşısında geçmek isteyen 28 yaşındaki polis memuru Buket K., panelvan aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polisin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü S.A.’nın, kaza anında uyuşturucunun etkisinde olduğu belirlendi.

Kaza, akşam saatlerinde İzmir- Aydın Karayolu Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Torbalı yönüne giden S.A. (28) yönetimindeki 43 DA 218 plakalı panelvan araç, kapama noktası yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen kadın polis memuru Buket K.'ya çarptı. Çarpanın etkisiyle metrelerce savrulan talihsiz polis ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Buket K.'yı ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradan da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Buket K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. 

SÜRÜCÜ UYUŞTURUCU İÇMİŞ
İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da kaza yerinde gelerek incelemelerde bulunurken, Buket K.'nın kapama noktasında görevli olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü S.A. gözaltına alındı .Gözaltına alınan minibüs sürücüsü S.A.’nın, yapılan sağlık kontrolleri sonucu uyuşturucunun etkisinde olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

DHA

izmir , gaziemir , trafik kazası
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