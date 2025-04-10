Polis ekibi önünü kestiği sürücüye tehdit savurdu: ''Kafana sıkarım senin''

İstanbul Esenyurt'ta polis aracı bir sürücünün önünü kesti. Polis memurunun ''Oğlum bak kafam bozuk zaten senin kafana sıkarım'' diyerek sürücüyü tehdit ettiği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta kaydedildiği iddia edilen görüntülere göre polis aracı, yol vermediği gerekçesiyle bir sürücünün önünü kesti. Araçtan inen polis memurunun, ''Ne el kol yapıyorsun, niye küfür ediyorsun arabadan. Akşam akşam zaten sinirliyim, kafa sıkarım senin'' dediği duyuldu. Sürücü defalarca özür dilemesine rağmen polis memuru ''Öldürürüm seni'' diyerek tehdit savurdu. Sosyal medya paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.