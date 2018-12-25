SON DAKİKA
POLİSLER HASTANEDE DOKTOR VE HASTALARI REHİN ALDI
2019 yılı asgari ücret açıklandı: Net 2.020 TL !
2019 yılı asgari ücret açıklandı: Net 2.020 TL !
İki polis hastanede doktor ve hastaları rehin aldı
İki polis hastanede doktor ve hastaları rehin aldı
HDP'nin kapatılması için resmen başvuru yapıldı
HDP'nin kapatılması için resmen başvuru yapıldı
2019 Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu ? Tek tek hesaplandı
2019 Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu ? Tek tek hesaplandı
2019 en düşük işsizlik maaşı belli oldu
2019 en düşük işsizlik maaşı belli oldu
İstanbul'daki helikopter kazasından bir ay sonra acı haber
İstanbul'daki helikopter kazasından bir ay sonra acı haber
İYİ Parti 10 ilin belediye başkan adayını açıkladı
İYİ Parti 10 ilin belediye başkan adayını açıkladı
Vodafone: ''İnternet paylaşımından ücret alınmayacak !''
Vodafone: ''İnternet paylaşımından ücret alınmayacak !''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 25 Aralık 2018 16:47

Polis fuhuş yuvalarına müşteri gibi girdi ve...

Ankara'da düzenlenen operasyonda daha önce mühürlendiği belirtilen fuhuş yuvalarında 21 kişi gözaltına alındı.

Polis fuhuş yuvalarına müşteri gibi girdi ve...
A+ A-

Ankara'da daha önce fuhuş yapıldığı iddiasıyla mühürlenen apartmandaki 4 dairede tekrar fuhuş yapıldığını belirleyen polisin operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kızılay Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan ve daha önce fuhuş yapıldığı iddiasıyla mühürlenen apartmanda tekrar fuhuş yapıldığını belirledi. Binadaki dairelere mühürlerin bozularak girildiğini öğrenen polis ekipleri, operasyon düzenledi. Gece müşteri gibi apartmana giren polisler, içeride fuhuş için pazarlık yapıldığını belirledi. 7'si kadın toplam 21 kişi gözaltına alındı. Dairelerde yapılan aramada bazı materyallere el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.   
 

fuhuş , baskın , genelev , polis , hayat kadını
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM