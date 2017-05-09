Polis üzerinde bulduğu çikolata kağıdını sorunca...

Adıyaman’da polisin narkotik uygulaması sırasında bir kişinin cüzdanından çıkan çikolata kağıtları ilginç anlar yaşanmasına neden oldu.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan tarihi Adıyaman Kalesi ve civarı, Mimar Sinan Parkı ve civarı, Bahçeliveler Mahallesi’nde bulunan parklar ve civarı, Eski Mezarlık ve civarında narkotik uygulaması gerçekleştirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, kafeler ile parklarda oturan şahısların yanı sıra yolda yürüyen ve şüpheli görülen şahısların da üst aramaları ve GBT sorgulamaları yapıldı.

ÇİKOLATA KAĞIDINI NEDEN SAKLADI?

Yapılan aramalarda bir kişinin cüzdan içerisine gizlenmiş birkaç adet çikolata kağıdı bulundu. Çikolata kağıtlarının içerisinde uyuşturucu olduğunu düşünen polis memuru, kağıdın içerisinden bir şey çıkmayınca duruma şaşırarak kişiye çikolata kağıtlarını neden sakladığını sordu. Bunun üzerine şahıs, “Abi sevgilimle yediğim ilk çikolatamdı, ondan saklıyorum” dedi.