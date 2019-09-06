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  4. 06 Eylül 2019 11:35

Polisi görünce bakın uyuşturucuyu nereye sakladı

Adana'da polis baskınında evde bulunan 66 gram bonzai ve uyuşturucu hapları eşinin sütyenine gizleyen zanlı tutuklandı.

Polisi görünce bakın uyuşturucuyu nereye sakladı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı. Polisleri gören Suat B., evdeki 66 gram bonzai ve uyuşturucu hapları eşi Esra B.'nin (22) sütyeninin içine gizledi. Arama yapan polis, genç kadının üzerindeki uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Esra ve Suat B. çifti gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Suat B. tutuklandı, eşi Esra B. ise serbest bırakıldı.

 

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