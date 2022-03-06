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Polisi şehit etmişti... Cezaevinde ölü bulundu

Polisi şehit etmişti... Cezaevinde ölü bulundu

Trabzon'un Akcabat ilçesinde 20 Kasım 2021 tarihinde polis memuruna çarparak ölümüne neden olan 16 yaşındaki Kemal Efe T., cezaevinde intihar etti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü mahallesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde 20 Kasım 2021 akşamı saat 22.51 sıralarında Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin uygulama sırasında Yusuf Ceylan (40) isimli trafik polisi durdurmaya çalıştığı aracın sürücüsünün kendisine çarpması sonucu ağır yaralanmış, önce ilçedeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne ardından ambulans ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİ
Olay sonrası kaçan şahısları takibe alan polis ekipleri aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü Kemal Efe T. (16) ve arkadaşı Mert E .'yi (16) aynı mahallede yakalayarak gözaltına almış, polis ekipleri tarafından şahıslar üzerinde yapılan ilk incelemede sürücü Kemal Efe T.'nin 0.84, arkadaşı Mert E.'nin ise 0.03 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.

TUTUKLANMIŞTI
Daha önce gasp, yağma, yaralama gibi 5 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen Kemal Efe T. çıkartıldığı Akçaabat Adliyesi'nde nöbetçi mahkemece "Görevi başındaki memuru kasten öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, arkadaşı Mert E. ise serbest bırakılmıştı.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ
Olay sonrası önce Bahçecik cezaevine ardından da güvenlik gerekçesiyle Kayseri Çocuk Cezaevi'ne nakledilen Kemal Efe T. dün akşam cezaevindeki koğuşunda intihar etmiş halde ölü olarak bulundu.

İHA

Etiketler trabzon cezaevi polis memuru şehit intihar
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