Polisin kumar baskınından ''tanıdık'' bir isim çıktı!

Çanakkale'de Emniyet ekipleri bir dairede kumar oynandığı ihbarı üzerine baskın gerçekleştirdi. 12 kişi kumar oynadıkları sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden birinin Gelecek Partisi eski il başkanı olduğu belirlendi.

Çanakkale'de Çan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Dr. Hacı İbrahim Bodur Caddesi'ndeki bir dairede kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, kumar için yer ve imkan sağladığı belirlenen M.A. ile Gelecek Partisi'nin eski İl Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, "Kumar Oynamak ve Yer Temin Etmek", "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" suçlarını işledikleri gerekçesiyle adli işlem başlatılırken, umumi hıfzıssıhha kanununa muhalefet etmekten 3 bin 150 lira, kabahatler kanunu kumar oynamak ve oynatmak suçundan bin 225 olmak üzere 4 bin 375 lira, toplamda ise 12 kişiye 52 bin 500 lira idari para cezası kesildi. Dairede yapılan aramada çok sayıda oyun ve çetele kağıdı ile gelir ve veresiye hesaplarının yazılı olduğu evraklar ele geçirildi.

Öte yandan, polisin operasyon yaptığını öğrenen Hüseyin Y., binanın ikinci katındaki pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada bacağı kırılan Hüseyin Y., Çan Devlet Hastanesinde bacağının alçıya alınmasının ardından evine götürüldü.

Hüseyin Y., geçen yıl mayıs ayında aynı yerde kumar oynadığı sırada polise yakalanmak üzereyken binadan aşağıya atlamıştı ve kolu kırılmıştı. Hüseyin Y. bu olayın ardından yaptığı basın açıklamasında, hakkındaki iddiaların doğru olmadığını, söz konusu daireye kumar oynamaya değil bir mükellefinin daveti üzerine çay içmeye geldiğini, olayla bir ilgisi bulunmadığını belirtmişti.