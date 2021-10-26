Polisten kaçan sürücünün savunması şaşkına çevirdi

Adana'da polisin ''dur'' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücünün ''Neden durmadın'' sorusuna verdiği yanıt şaşırttı.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Şehit Bulvarı’nda asayiş uygulaması atan polis ekipleri, otomobile "Dur" ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan sürücü Mustafa Ç. kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometre boyunca aynı bölgede trafik kurallarına hiçe sayarak kaçan Mustafa Ç., Çukurova Araştırma Ekipleri’nce Toros Mahallesi ara sokaklarında önü kesilerek yakalandı.

"PARA İLE SATIYORLAR"

Yakalanan sürücü Mustafa Ç., polisin kendisine "Siren çalıp megafonlarla uyardığımız halde neden durmadın?" sorusuna, ”O sirenleri para ile satıyorlar. Kimlik göstereydin duraydım. Beni tanımıyorsunuz beni bilmiyorsunuz, ben adam gibi adamım” diye cevap vererek kendisini savundu.

Otomobilde ve sürücüde asayiş yönünden suç unsuruna rastlanmazken sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlendi.

Sürücü Mustafa Ç.’ye ehliyetsiz araç kullanma, dur ihtarına uymama, ters yönden ilerleme ve kırmızı ışık ihlalinden toplam 4 bin 665 TL para cezası kesildi. Mustafa Ç’nin kullandığı otomobilde ise bağlanarak emniyetin otoparkına çekildi.

İHA