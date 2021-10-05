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Pompalı tüfekle kovaladığı 3 kişiye ateş açtı

Bursa'da bir şahıs tartıştığı 3 kişiyi pompalı tüfekle kovalayıp ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde aracından malzeme indiren Muhammet Emin G. ile sokaktan geçen 3 kişi arasında tartışma çıktı.

POMPALI İLE 3 KİŞİYİ KOVALADI
Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Emin G., aracından aldığı pompalı tüfekle 3 kişiyi kovalayıp ateş açtı. Olayda kimse yaralanmazken, Muhammet Emin G. bölgeden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA
Şüpheli pompalı tüfekle 3 kişiyi kovaladığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerinin ardından Muhammet Emin G.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Etiketler bursa pompalı tüfek
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