Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'a saldırı değil şaka!

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Kadıköy'de 2 kişi tarafından saldırıya uğradığına dair iddiaları "saldırı yok, şaka yaptılar" diyerek yalanladı.

Deprembilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Kadıköy'de kimliği belirsiz 2 kişi tarafından saldırıya uğradığına yönelik iddialar içeren bir görüntü paylaşıldı. Bir çok haber sitesi ve sosyal medya hesabı tarafından görüntüler saldırı olarak servis edildi.

Ancak ODATV'ye konuşan Üşümezsoy olayı şöyle anlattı:

"Saldırı diye bir şey yok. Oradaki bir çocuk uzaktan gelerek şakayla karışık bir atlama yaptı. Ben depreme karşı yok falan diyorum diye böyle yapıyorlar. Yoksa saldırı falan yok. Sadece şaka yaptı, biz tekvandocu, kickbokscuyuz diye öyle tekme atacak gibi yaptı"