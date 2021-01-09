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  4. 09 Ocak 2021 15:41

Rize'de dehşet! Darp edip sokağa atmak istediler!

Rize'nin İyidere ilçesinde alacak verecek davası nedeniyle darp ettikleri şahsı ilçe merkezine atmak isteyen 3 şahıs yakayı ele verdi.

Rize'de dehşet! Darp edip sokağa atmak istediler!
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Olay ilçenin Merkez mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden İlker Kavalcı isimli vatandaşı ormana kaçıran 3 kişi demir borular ile darp etti. Sonrasında aracın bagajına koydukları Kavalcı’yı ilçe merkezinde bırakmak isteyen şahıslar araçtan inerek bagajı açtı. Bagajdan Kavalcı’yı indirdikleri sırada ise devriye otosu ile yoldan geçen polis ekipleri olayı fark ederek hemen müdahale etti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kavalcı, Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, saldırgan 3 kişi gözaltına altına alınarak çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Kavalcı'nın Rize Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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