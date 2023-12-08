Robin Hood geri döndü: 8 mahallede onlarca kişinin borcunu sildi!

Çorum'da gizemli bir hayırsever 8 mahalledeki bakkalları tek tek gezerek toplam 80 kişinin yaklaşık 82 bin TL'lik veresiye borcunu tek kalemde sildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kimliği gizli kalan bir hayırsever, 8 mahalledeki 80 kişinin bakkallara olan 82 bin liralık borcunu ödedi.

Borçlarını kapatmak için bakkallara giden vatandaşlar, hayırseverin jesti karşısında sevinç gözyaşları döktü. Bakkallar da her yıl böyle bir yardım yapıldığını belirterek, hayırseverlere teşekkür etti.

Bakkal Şeref Aydınlı, “Asil milletimizin yardımsever insanlarına buradan teşekkür ediyorum. Allah onlardan bin kere razı olsun.” dedi.

Bakkal Arif Aşut ise “Böyle hayırsever vatandaşlarımızın sayısını Allah daha çok artırsın, Allah onlara daha çok versin.” diye konuştu.

AA