  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Rusya'da şoke eden görüntüler: Askerlik şubesine molotof kokteylli saldırı

Rusya'da şoke eden görüntüler: Askerlik şubesine molotof kokteylli saldırı

Rusya’da savaş karşıtlarının protestoları sürerken, Rusya'nın Moskova Oblastı'na bağlı Luhovitsı kentindeki bir askerlik şubesine molotof kokteylleri ile saldırı gerçekleştirdi. 

Rusya’da savaş karşıtlarının protestoları sürerken 21 yaşındaki bir genç, Rusya'nın Moskova Oblastı'na bağlı Luhovitsı kentindeki bir askerlik şubesine molotof kokteylleri ile saldırı gerçekleştirdi. Rus basınında yer alan haberlerde ise, Nisan ayında Rus ordusuna katılması için evrakları oluşturulan gencin, askerlik şubesini yakarak tüm askere alınacak gençlerin evraklarını imha etmeyi planladığı ifade edildi. Kendisini savaş karşıtı olarak nitelendiren gencin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

Etiketler Rusya askerlik şube
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü anketçi Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda kazanmanın formülünü açıkladı
20 bin TL'ye akıl almaz ''emeklilik'' oyunu! 100'e yakın gözaltı var!
Bir seçim anketi daha açıklandı; oy farkı açılıyor
''Cübbeli Ahmet ''cezaevinde AK Parti ve Erdoğan için söylediklerini açıklasın''
Emeklilik için 3600 gün fırsatı! Erken emekli nasıl olunur? İşte tüm detaylar...
Susturuculu, kanlı kuyumcu saldırısı kamerada
AK Parti ve MHP anlaştı; seçim yasası sonrası sırada bu düzenleme var!
Dilan Deniz Çiçek'in yeni dizi projesi belli oldu
AYM'den milyonlarca memuru ilgilendiren kritik karar
Erdoğan'ı da Bahçeli'yi de kara kara düşündürecek ''seçmen'' anketi açıklandı