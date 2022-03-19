Rusya'da şoke eden görüntüler: Askerlik şubesine molotof kokteylli saldırı

Rusya’da savaş karşıtlarının protestoları sürerken, Rusya'nın Moskova Oblastı'na bağlı Luhovitsı kentindeki bir askerlik şubesine molotof kokteylleri ile saldırı gerçekleştirdi.

Rusya’da savaş karşıtlarının protestoları sürerken 21 yaşındaki bir genç, Rusya'nın Moskova Oblastı'na bağlı Luhovitsı kentindeki bir askerlik şubesine molotof kokteylleri ile saldırı gerçekleştirdi. Rus basınında yer alan haberlerde ise, Nisan ayında Rus ordusuna katılması için evrakları oluşturulan gencin, askerlik şubesini yakarak tüm askere alınacak gençlerin evraklarını imha etmeyi planladığı ifade edildi. Kendisini savaş karşıtı olarak nitelendiren gencin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.