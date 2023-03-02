Sabah yazarından ''kayıp çocuklar'' için ''pes'' dedirten çağrı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 45 binden fazla canı yitirdiğimiz, 11 ilimizi yerle bir eden asrın felaketi sonrasındaki "kayıp çocuk" iddiaları için tartışmalar sürerken AK Parti iktidarına en yakın yayın organı Sabah gazetesinde kayıp çocuklar için Esra Erol ve Müge Anlı çağrısı geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) son olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 89'a yükseldiği açıkladı.

Türkiye asrın felaketinde yaralarını sarmaya çalışırken kayıp ve refakatsiz çocuklarla ilgili de tartışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bu konudaki çalışmalarının yetersiz olduğuna dair eleştiriler devam ederken AK Parti iktidarına en yakın yayın organı olan Sabah gazetesinde "pes" dedirten bir çağrı yayınlandı.

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, "Müge ve Esra deprem kayıplarının peşine düşmeli" başlıklı yazı yazdı.

Aytuğ AK Parti iktidarına yönelik "devlet nerede" söylemlerinin sürdüğü bir dönemde "Buradan kayıp bulmada dünya markası haline dönüşen Atv'nin iki gündüz savaşçısı Müge Anlı ve Esra Erol'a naçizane çağrıda bulunuyorum. Elinizdeki bütün dosyaları erteleyin ve depremlerde kaybolanların peşine düşün. Tecrübeli kadrolarınız, bu işteki yeteneğiniz ve tecrübeniz eminim karanlıktaki pek çok aile için güneşi yeniden doğduracaktır. Haydi sıvayın kolları..." diyerek çağrıda bulundu.

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