Sadece kaşındığı için hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı

Gaziantep’te hastaneye kaşıntı şikayetiyle gelen Şükran T.'nin hem lenf kanserine hem de korona virüse yakalandığı tespit edildi.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki 5 çocuk annesi Şükran T., yoğun kaşıntı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. T.’in hastanede yapılan Covid testi negatif çıkarken biyopsi için parça alınmasının ardından T.’in durumu ağırlaştı. Komaya girmiş halde hastaneye sevk edilen T., 10 gün önce Dahiliye Yoğun Bakım servisinde tedavi altına alındı.

DOKTORUN ŞÜPHESİ DOĞRU ÇIKTI

Hastanın tedavisini üstlenen Gaziantep Üniversitesi Dahiliye Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülseren Elay ile ekibi kaşıntının neden kaynaklandığını araştırmaya başladı. Öksürük, ateş, nefes darlığı gibi Covid’in yaygın belirtilerini yaşamayan hastanın akciğer tomografisinde de Covid-19 bulgusuna rastlanmadı. Covid-19 şüphesi üzerine tekrar testi alınan hastanın Covid testi bu kez pozitif çıktı. Test sonucunun ardından Covid tedavisine başlanan hasta, Doç. Dr. Elay ile ekibinin başarılı tedavisi sayesinde virüsü entübe olmadan yendi.

VİRÜSÜ KAŞINTIYLA GEÇİREN İLK HASTA

Hastanın biyopsi sonucunu inceleyen Elay, hastanın lenf kanserine de yakalandığını tespit etti. Türkiye’de korona virüsü kaşıntı belirtisiyle geçiren ilk hasta olan T.’in sadece kaşıntı belirtisi yaşaması Doktor Elay’ı da şaşırttı. Doktor Elay’ın şüphelerinin doğru çıkması hastanın doğru tedaviyle virüsü yenmesini sağladı. Covid’i kısa sürede yenen hastanın testi negatife dönerken T.’in şimdiki hedefi ise lenf kanserini yenmek.

KANSERE RAĞMEN KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Hastanın kanser hastası olmasına rağmen Covid-19’u yenmesinin yaptırdığı 2 doz aşıdan kaynaklandığını söyleyen Doç. Dr. Gülseren Elay, hastaya Covid tedavisi uygulamalarının ardından kaşıntı şikayetinin sona erdiğini belirtti. Hastanın tedavi sürecini değerlendiren Doç. Dr. Elay, “Covid-19’da bu tarz kaşıntı şikayetine saptanabileceğini literatürde okumuştum. Bize yatan hastaların hepsine soruyorduk ve şimdiye kadar böyle bir şey saptamamıştık” dedi.

KAŞINTININ VİRÜSLE BAĞLANTILI OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK

Doç. Dr. Elay, hastanın kaşıntı şikayetiyle çok uzun zaman geçirdiğini belirtti. Hastanın tomografisinde belirgin bir Covid şüphesi tespit etmediklerini paylaşan Elay, “Vücudunun birçok yerinde yoğun kaşıntı izleri vardı. Böyle olunca bizde bu kaşıntının Covid’le bağlantılı olabileceğini düşündük. Çünkü literatürde bu tarz vakalar var. Bu hastanın öyküsü başlangıçta kafamıza yatmadı. Şimdiye kadar kaşıntı nedeniyle yoğun bakıma yatan bir hasta görmemiştim. Böyle olduğu için bu belirtinin ya kanser ya da Covid bulgusunu olabileceğini düşündük. Nizip’te yapılan Covid testi negatif çıkmıştı. Biz testi tekrarlamak istedik. Çünkü testin yapılış şekli de önemli. Birde bazen hastalık hemen çıkmayabiliyor. Testi yaptık ve hasta pozitif çıktı” ifadelerini kullandı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Korona virüsü yenerek ölümden dönen Şükran T. ise korona virüse yakalanmış olabileceğinin hiç akıllarına gelmediğini belirterek, “Vücudumdan parça alındı. Durumun ağırlaşınca bu hastaneye sevk edildim. 2 doz Alman aşısı yaptırmıştım. Buna rağmen virüs yine de beni etkiledi. Aşı sayesinde virüsü yendim. Aşıyı herkese öneriyorum. Herkes gelip aşısını yaptırsın. Ben 3. ve 4. doz aşıyı yaptırmadığım için de pişmanım. Aşı yaptırmazlarsa benim yaşadığım durumu yaşarlar. Hatta benden daha kötü de olabilirler. Doktorum ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.