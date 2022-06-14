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  4. Sağlık Bakanlığı'nda kriz: ''Bakan gelmezse patlatırım!''

Sağlık Bakanlığı'nda kriz: ''Bakan gelmezse patlatırım!''

Sağlık Bakanlığı önünde bir sağlık çalışanı kendini ambulansa kilitledi. Kendini ambulansa kilitleyen sağlık çalışanı uzun uğraşlar sonrası araçtan indirildi.

Ankara'da bir ambulans şoförü, Sağlık Bakanlığı önünde kendini bir ambulansa kilitledi. Araç içerisindeki oksijen tüplerini açtığını söyleyen ambulans şoförünün "Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatacağım” dediği öğrenildi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla görüşmek istediğini belirten ambulans şoförü “Onkoloji hastasını taşıdım, 3 saat boyunca hastane hastane dolaştım ama hastayı bırakacak yer bulamadım. Vatandaşlara zarar vermek istemiyorum, sağlık bakanının gelmesini istiyorum" dedi.

Kendisini ambulansa kilitleyen sağlık çalışanı uzun uğraşlar sonrası araçtan indirildi. Sağlık çalışanının araçtan indirilmesinin ardından ambulans Sağlık Bakanlığı önünden çekildi.

Sağlık Bakanlığı önünde kendisini ambulansa kilitleyen sağlık çalışanını ikna etmek için bakanlık yetkilileri olay yerine geldi.

POLİS GAZETECİLERİ UZAKLAŞTIRDI

Polis, kendisini ambulansa kilitleyen sağlık çalışanını görüntüleyen gazetecileri olay yerinden uzaklaştırdı.

Etiketler ambulans sağlık bakanlığı fahrettin koca
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