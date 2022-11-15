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Sahte alkolden ölü sayısı artıyor

Sahte alkolden ölü sayısı artıyor
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Bursa'da sahte içkiden zehirlenip hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, hastanede tedavi görenlerin sayısı 11'e yükseldi. İzmir'de ise sahte içki nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişiden 2'si hayatını kaybetmişti. Ölü sayısı bu gün yükseldi.

Edinilen bilgilere göre Bursa'da sahte içkiden zehirlenip hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, hastanede tedavi görenlerin sayısı 11'e yükseldi.

İZMİR'DE SAHTE İÇKİDEN ÖLÜM

 İzmir'in Torbalı ilçesinde iddiaya göre 63 yaşındaki Sadık U.'nun, evinde sahte içki içtikten sonra fenalaştı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Sadık U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. 63 yaşındaki adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Etiketler sahte içki alkol sahte alkol ölüm hastane tedavi
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