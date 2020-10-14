Sahte içki faciası büyüyor! İstanbul'da 2 kişi daha hayatını kaybetti

Sahte içkiden cay kaybı sayısı yükselmeye devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre İstanbul’da sahte içki nedeniyle toplam 49 kişi zehirlendi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9’a yükseldi. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri sahte alkol satan 52 kişiyi tespit etti. Yapılan çalışmalarda 50 şüpheli gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

İzmir'de ise sahte içki sonrası tedavi gören bir kişi daha hayatını kaybetti. Kentte can kaybı sayısı 19'a yükseldi.

8 ilde toplam ölüm sayısı ise 47 oldu.

İzmir’de 19, Kırıkkale‘de 7, Mersin‘de 6, İstanbul‘da 9, Muğla‘da 2, Aydın‘da 2, Trabzon‘da 1 ve Zonguldak‘ta 1 kişi alkol zehirlenmesinden dolayı can verirken toplam ölü sayısı 47 oldu.



29 KİŞİ TUTUKLANDI



Sahte içkiden ölümlerin ardından çeşitli illerde düzenlenen operasyonlarda tonlarca sahte içki ve etil alkole el konuldu. İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Balıkesir ve Bursa'da çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla ve Balıkesir'de toplam 29 kişi tutuklandı.





Emniyet'ten sahte alkol açıklaması

Onlarca can alan sahte alkol üretiminin kilit ismi yakalandı