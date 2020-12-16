Sahte içki kabusu hortladı! Ölü sayısı 3'e yükseldi

Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Tedavisi devam eden 11 kişiden 6'sının durumu ise ağır.

NE OLMUŞTU?

Bursa'da dün ve önceki gün farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşan Mehmet İ. (59), Ferdi N. (37), İrfan Ç, B.E. (36), M.T. (51), E.A. (43), A.G (52), M.D. (58), M.Ö.K, R.H, G.M, F.D.Y. (49), T.M. (44) ve S.Ç. (51), Çekirge Devlet ve Bursa Şehir hastanelerine kaldırılmıştı. Bu kişilerden Mehmet İ. ve Ferdi N. dün hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden U.K, emniyetteki ifadesinde, etil alkol olarak bildiği maddeyi 50-60 litre olarak internet üzerinden İstanbul'dan sipariş ettiğini, kendisine kargoyla gelen içkileri başka kişilere de sattığını belirtmişti. Polis ekipleri, U.K'den içki satın alan 4 kişinin adreslerini belirleyip, toplam 30 litre sahte içkiyi tüketilmeden ele geçirmişti.