Sakarya Taraklı'da orman yangını: Bazı mahalleler boşaltıldı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.



Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Helikopter ve arazözlerin de gönderildiği bölgede yangının yerleşim birimlerine sıçramasını önlemek için çalışma yürütülüyor.

Önlem olarak bazı mahallelerin boşaltıldığı bildirildi.