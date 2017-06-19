Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde Zap ve Gara bölgelerinde bölücü terör örgütüne ait hedeflere düzenlenen hava harekatında iki terörist etkisiz hale getirildi, üç mağara ve bir doçka silah mevzisi imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Zap ve Gara bölgelerinden askeri birliklere yönelik eylem hazırlığında bulunan iki terörist tespit edildi.

Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta teröristler etkisiz hale getirildi, bir doçka silah mevzisi ile barınma amacıyla kullanılan üç mağara imha edildi.