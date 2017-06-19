Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı
Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı
Ev alacaklar dikkat ! Artık balkonlar...
Ev alacaklar dikkat ! Artık balkonlar...
Suudiler'den kriz yaratacak hamle !
Suudiler'den kriz yaratacak hamle !
Paris'te güvenlik alarmı ! İnfilak etti...
Paris'te güvenlik alarmı ! İnfilak etti...
NATO'dan Rusya'ya gövde gösterisi !
NATO'dan Rusya'ya gövde gösterisi !
Yeni iPhone 8'in en detaylı fotoğrafları ortaya çıktı
Yeni iPhone 8'in en detaylı fotoğrafları ortaya çıktı
İncirlik'te hareketli saatler ! Tank avcıları havalandı
İncirlik'te hareketli saatler ! Tank avcıları havalandı
Yenilenen Nokia 3310 Türkiye'de... Satışı başlıyor...
Yenilenen Nokia 3310 Türkiye'de... Satışı başlıyor...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 19 Haziran 2017 23:06

Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde bulunan ve saldırı hazırlığında olan teröristlere hava harekatı düzenlendi.

Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı
A+ A-

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde Zap ve  Gara bölgelerinde bölücü terör örgütüne ait hedeflere düzenlenen hava harekatında  iki terörist etkisiz hale getirildi, üç mağara ve bir doçka silah mevzisi imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Zap ve Gara  bölgelerinden askeri birliklere yönelik eylem hazırlığında bulunan iki terörist  tespit edildi.

Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarıyla  düzenlenen harekatta teröristler etkisiz hale getirildi, bir doçka silah mevzisi  ile barınma amacıyla kullanılan üç mağara imha edildi.

AA

tsk , terörist , türk jeti , ırak