Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Samsun'un İlkadım'da iki otomobil çarpıştı. Korkunç kaza sonucu 2'si çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
K.D. yönetimindeki 05 FR 652 plakalı otomobil, Otogar kavşağında A.A'nın kullandığı 06 XX 1565 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle A.A. idaresindeki otomobil devrildi.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan A.Y, A.D. ve A.Y. ile 2 çocuk yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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