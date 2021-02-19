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  4. 19 Şubat 2021 19:28

Şanlıurfa'da taşlı sopalı: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa’da kız alıp verme meselesi yüzünden akraba iki aile arasında çıkan çatışmada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da taşlı sopalı: Çok sayıda yaralı var
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Hayati Harrani Mahallesi'nde kız alıp verme meselesi yüzünden husumetli olan akraba iki aile, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, ailelerin diğer fertlerinin de katılımıyla kavgaya dönüştü. Aralarında kadınların da bulunduğu iki grup taş, sopa ve bıçaklar ile birbirine saldırdı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga, ihbar üzerine gelen polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Kavgada yaralanan 9 kişi sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kavga anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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