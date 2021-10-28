Şebnem'in boğazını keserek öldüren cani tutuklandı! İlk ifadesi ortaya çıktı

Denizli'de Şebnem Ş.'yi bıçakla boğazını keserek öldüren Furkan Z. tutuklandı. Katil zanlısının ifadesinde olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta dün meydana gelen olayda 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Ş., erkek arkadaşı Furkan Z.'nın yaşadığı dairede ölü bulundu.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Z., polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Cenazesi morga kaldırılan Şebnem Ş.'nin yapılan otopsisinde boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

CİNAYET ZANLISININ 6 SUÇTAN KAYDI VARMIŞ

Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Furkan Z., bu sabah güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde soruları cevapsız bırakan Z.'nın gasp ve cinsel istismar olmak üzere 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin ardından Z., kasten öldürme suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİNDE OLAYI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

İfadesinde Şebnem Ş. ile birlikte yemek yedikten sonra aparta gittiklerini anlatan Furkan Z.'nın eve gittikten sonra her şeyin normal olduğunu ama ne olduysa sabah olduğunu ancak olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.