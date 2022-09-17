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Sedat Peker videoları ile bilinen isme silahlı saldırı

Sedat Peker videoları ile bilinen isme silahlı saldırı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili videolarıyla bilinen C.Ç. silahlı saldırıya uğradı.

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile ilgili paylaşımlarda bulunan C.Ç. İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıya uğradı.

Habertürk'ün haberine göre; Çavuşbaşı Caddesi'nde vurulan C.Ç.'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Sosyal medyada kendisini "C.Ç. Ümraniye" şeklinde tanıtan C.Ç., Peker aleyhindeki videoları ile biliniyordu. 

AA'nın aktardığına göre; ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan C.Ç., Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler sedat peker silahlı saldırı saldırı
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