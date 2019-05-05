Şehit cenazesinde 39 CHP'liye gözaltı iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye’nin Halep kentinde şehit olan Yüzbaşı Celalettin Özdemir için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Geçen haftalarda katıldığı şehit cenazesinde linç edilmek istenen Kılıçdaroğlu, Ankara’da düzenlenen cenaze töreninde hazır bulundu. Törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, tören öncesi şehit ailesine başsağlığı da diledi.

GÖZALTINA ALINDILAR İDDİASI



Sabah gazetesi ise, Kılıçdaroğlu için yoğun güvenlik önlemleri alan korumaların Yüzbaşı Özdemir’in cenazesinde gözaltına alındığını ileri sürdü.

Sabah gazetesinin haberinde "Cenaze namazına CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılmaya karar verdi. Namaz öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu camiye gelmeden CHP'lilerle birlikte 35 badyguardın da avluya geldiği görüldü. Ankara emniyet müdürü Servet Yılmaz yoğun güvenlik önlemleri arasında CHP'liler ile birlikte hareket eden ve şüpheli görülen 35 kişinin gözaltına alınması talimatı verdi. Şüpheli görülen bu kişiler Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.35 kişinin Kemal Kılıçdaroğlu'na sözde korumalık yapacağı ileri sürüldü." ifadeleri yer aldı.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP, gözaltına alınan kişilerin birkaçı haricinde CHP’yle ilişkisi bulunmadığını açıkladı.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, “Kılıçdaroğlu’na korumalık yapanlar gözaltına alındı” haberlerine tepki göstererek, “Gözaltına alınanların birkaçı hariç partimizle ilişkisi yok” dedi. Güvener, açıklamasında “Bugün (dün) Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni sırasında 35 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştır. Yandaş medyanın, gözaltına alınanların tamamının CHP’li olduğuna ilişkin iddiası gerçek dışıdır. Şehidimizin cenaze törenine çok sayıda partilimiz katılmıştır; yaptığımız araştırmaya göre gözaltına alınanların birkaçı hariç partimizle ilişkisi yoktur. Anlaşılan o ki geçtiğimiz günlerde Çubuk Akkuzulu’da şehit cenazesinde planlanan provokasyonun Genel Başkanımız tarafından boşa çıkartılmış olması, iktidarı rahatsız etmiştir” değerlendirmesini yaptı.