Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O 2 hain öldürüldü
Erzincan’ın Kemah kırsalında düzenlenen Kahramanlar-28 Operasyonu'nda 1'i yeşil 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan Kemah kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Kahramanlar-28 Operasyonu kapsamında 1'i yeşil 1'i gri kategoride olmak üzere 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde yeşil kategoride yer alan ve 21 Ekim 2021 tarihinde Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu’yu, 10 Haziran 2016 tarihinde ise Piyade Uzman Çavuşlar Mesut Ardıç ve İsmail Yüksel’in şehit edilmesi talimatını veren Aras Digor kod adlı Yunus Babayiğit ve gri kategoride yer alan H.G. olduğu belirlendi.
Yunus Babayiğit adlı teröristin 3 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinin yanı sıra 5 güvenlik görevlisinin de yaralandığı eylemlere katıldığı ve 6 eylemin talimatını verdiği tespit edildi.
H.G. isimli teröristin ise 1 vatandaşın şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması ile sonuçlanan 6 eyleme katıldığı belirlendi
Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğine vurgu yaptı.
Erzincan’ın Kemah Kırsalında Düzenlenen KAHRAMANLAR-28 Operasyonunda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 20, 2023
🟩1️⃣’İ YEŞİL
⬜️1️⃣’İ GRİ KATEGORİDE OLMAK ÜZERE 2️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️
ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI❗️
21 Ekim 2021 tarihinde Jandarma Uzman Çavuş Burak TORTUMLU’yu, 10 Haziran 2016… pic.twitter.com/IgzfePc6O5
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