Servis minibüsü ile tır çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Hatay’da servis minibüsü ile tırın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ali A. idaresindeki 31 ALV ... plakalı minibüs, Antakya- İskenderun karayolunda aynı yönde seyreden Aydın K. idaresindeki 31 ABE ... plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.