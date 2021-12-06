Serviste 2 öğrenciyi öldüren eski muhtarın cezası belli oldu

Çorum'da, oğlunun arkadaşları Tunç T. (14) ile Kaan H'yi (13) okul servisinde tabancayla öldüren eski muhtarın yargılandığı davada karar verildi.

Olay, 12 Mart'ta, Alaca ilçesi İmat köyünde meydana geldi. Eski muhtar Selfet B., oğlu Z.E.B. ile aynı okul servisini kullanan Tunç T. ve Kaan H.’yi araçta tabancayla vurdu. T. ve H., ağır yaralı kaldırıldıkları Alaca Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından bir yakınına giderek, "Ben çocukları vurdum, oğlum size emanet" diyen B., jandarmaya teslim oldu. Mahkemece tutuklanan Selfet B. hakkında Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'çocuğun ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlandı.



SANIKTAN ‘İSTİSMAR’ İDDİASI

Sanık Selfet B., yargılandığı davada bugün, karar için son kez hakim karşısına çıkarıldı. Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya B., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, ölen çocukların aileleri ile taraf avukatları da yer aldı. Önceki duruşmada yaptığı savunmayı tekrarlayan B., hayatını kaybeden çocukların, oğluna istismarda bulunduklarını iddia ederek, olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 24 YIL HAPSE ÇAPTIRILDI

Son savunmasında da, "Çok pişmanım. Bana lanet olsun. Keşke kendimi öldürseydim. Çocuğuma cinsel istismardan dolayı bunu yaptım" diyen B. hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti sanığa, Kaan H.'yi öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet, Tunç T.'ı öldürdüğü için ise 24 yıl hapis cezası verdi. Karar üzerine mahkeme heyetine dönen B., "Karar verdiniz mi? Öyleyse inşallah sizin çocuğunuzun da başına gelir” dedi. Mahkeme heyeti, B.'un bu sözlerini de zapta geçirdi. (DHA)