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  4. 15 Mayıs 2017 23:21

Sevdiğini kızın nişanlanacağını öğrenince...

Hatay'da sevdiği kızın nişanlanacağını öğrenen genç kızın nişan kıyafetini çaldı.

Sevdiğini kızın nişanlanacağını öğrenince...
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Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nde sevdiği kızın nişanlanacağını öğrenen 17 yaşındaki M.K., girdiği evden kızın nişan kıyafetini çaldı.

Kırıkhan'a bağlı Kaletepe Mahallesi'nde oturan M.K., sevdiği kızın nişanlanacağını öğrendi. Bu durumu kabullenemeyen M.K., kimsenin olmadığı bir sırada sevdiği kızın evine girerek nişan için alınan elbiseyi çaldı. Kızın ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K'yi oturduğu mahallede gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadesinde olayı itiraf eden M.K. adliyeye sevk edildi.

 

nişan , hırsızlık , kıyafet