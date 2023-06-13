Sevgilisini 4 el ateş ederek öldürmekten yargılanan zanlı ''yanlışlık oldu'' dedi

Eskişehir'de 21 yaşındaki sevgilisini başına 4 kez ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı silahın "yanlışlık ateş aldığını" söyledi.

Eskişehir'de, sevgilisi A.Ç.'nu (21) tabancayla başına 4 kez ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan H.F. (22) hakkında iddianame hazırlanarak ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede savcılık ifadesine de yer verilen H.F., A.Ç.’un elinden almak istediği silahın kazaya ateş aldığını öne sürüp, arkadaşlarının tanık ifadelerinde yer alan ‘Onu kimseye yar etmeyeceğim, kendimi de onu da öldüreceğim, bu kez beni niye aramıyor, öldüreceğim’ dediği sözlerin ise ‘espri’ olduğunu savundu.



Erkek kuaförü H.F., geçen yıl 17 Aralık'ta, 4 ay önce ayrıldığı A.Ç. ile Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki evine geldi. H.F., burada kadın kuaförü A.Ç.'nun kendisini aldattığını öne sürdü.



Çıkan tartışmada H.F., iddiaya göre tabancayla A.Ç.'nun başına 4 el ateş etti. Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Ç., hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan H.F., adliyeye sevk edildiği sırada, ‘Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü’ dedi. Savcılık sorgusunun ardından H.F., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Evde bulunan arkadaşı M.F. (21) ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu H.F. ile arkadaşı M.F. hakkındaki soruşturmasını tamamlayıp iddianame hazırladı. İddianamede, H.F. ile A.Ç. arasında bir süre gönül ilişkisi olduğu, kıskançlık nedeniyle aralarının bozulduğu, bu nedenle ara ara ayrılıp yeniden barıştıkları belirtildi. A.Ç.’un bu nedenlerle ayrıldığı ancak H.F.’ın bunu kabullenmeyip ısrarla görüşmek istediği ifade edilen iddianamede, olay günü şöyle anlatıldı:



“Ayrı oldukları dönemde sürekli arayıp evine gitti. Ayrıca H.F., arkadaşlarına ‘Onu kimseye yar etmeyeceğim, kendimi de onu da öldüreceğim’ gibi söylemlerde bulundu. H.F. yeniden A.Ç. ile görüşmek istedi. Barışmazsa öldürmeye karar vererek ruhsatsız silah temin etti.

A.Ç. ise son kez ayrıldıklarını ve yeniden barışmayacaklarını ikna etmek için görüşmeyi kabul etti. H.F.’ın yanında arkadaşının olması nedeniyle A.Ç., ona da güvenerek evde görüşme teklifini kabul etti. H.F.’ın yeniden barışmak için konuştuğu A.Ç.’un bunu kabul etmemesi üzerine daha önceden tasarladığı üzere tabancayı çıkararak yakın ateş mesafesinden baş bölgesinden ateş ederek öldürdü.



Bu sırada H.F.’ın yanında bulunan ve aralarındaki görüşmenin olumsuz sonuçlanması halinde H.F.’ın öldürme niyeti olduğunu bilen şüpheli M.F.’nin suçun işlenmesinden önce maktulü eve gelmesine yardımda bulunarak H.F.’ın eyleminin icrasını kolaylaştırmak suretiyle H.F.’a yardım ettiği tespit edildi.”

‘YARDIM ETME' SUÇUNDAN 20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Eskişehir 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede A.Ç.’nu 4 kez ateş ederek öldürdüğü iddia edilen H.F. hakkında tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ruhsatsız tabanca taşımak ve kullanmak suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheli M.F. hakkında ise ‘yardım etme’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.



‘ALDATILDIĞINI DÜŞÜNEN A.Ç. İLE ARAMIZDA PROBLEMLER YAŞANDI’

İddianamede yer alan sanık H.F. ifadesinde, A.Ç.’un elinden silahı almaya çalışırken kazayla ateşlendiğini öne sürdü. Yaklaşık 10 aydır sevgili olduklarını anlatan H.F., “A.Ç. ile yaklaşık 10 aydır sevgiliydik. Aldatıldığını düşünen A.Ç. ile aramızda problemler yaşandı.

Son bir haftadır A.Ç.’a ulaşamadığım dönemde akşam evde otururken televizyon karşısında çay içtiğim sırada kendi kendime ‘bu kez beni niye aramıyor, öldüreceğim’ diye konuştum. Ancak bunları esprisine söyledim” ifadelerini kullandı.



Olay günü buluştuk, birlikte eve gittik. Ev arkadaşım M.F. de bizle geldi. Yatakta A.Ç. ile uzandık. Bu sırada A.Ç. aldatıldığını düşündüğü için kriz geçirdi. Yatağın altında bulunan silahı eline aldı. A.Ç.’un elinden silahı almaya çalıştığım sırada silah seri şekilde ateşlendi. Olay kazaen oldu.

‘ODADAN ÇIKTIĞIMDA H.F.’IN ELİNDE SİLAH OLDUĞUNU GÖRDÜM’

H.F.’nun arkadaşı olan M.F. ise ifadesinde, “Olay günü evde A.Ç. ve H.F. normal bir şekilde sohbet ettiler. 10 dakika beraber oturduktan sonra ben diğer odaya geçtim. Uyduğum sırada silah sesine uyandım. Odadan çıktığımda H.F.’ın elinde silah olduğunu gördüm. Kendisine zarar vermesin diye elinden silahı aldım. Mutfak dolabına üzerine koydum. H.F., ‘boğuşuyorduk, silah ikimizin arasında patladı’ şeklinde bir şeyler söyledi. H.F. 112’yi aradı” dedi.



Sanıklar yargılanmasına eylül ayında başlanacak.

DHA