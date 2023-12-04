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SGK Uzmanı Özgür Erdursun depreme canlı yayında yakalandı

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Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, Bugün Gemlik'te meydana gelen depreme canlı yayında maaş zamlarını değerlendirdiği canlı yayın sırasında yakalandı. İşte canlı yayındaki o panik anları...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na göre Marmara Denizi - Gemlik Körfezi'nde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da ve çevre illerde de hissedilirken SGK Uzmanı Özgür Erdursun depreme sosyal medyadan canlı yayın yaparken yakalandı. 

Erdursun, depreme yakalandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. 

 

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