Otomotiv sektöründe BYD krizi: Manisa'da kurulacak fabrikadan ses yok

Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, Çinli otomotiv devi BYD’nin Manisa'da kurulacağı açıklanan fabrika için yapılan duyurunun üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen hâlâ hiçbir faaliyetin başlamadığını belirterek tepki gösterdi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, Çinli otomotiv devi BYD’nin Manisa’da yapacağını duyurduğu yatırımla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CNBC-e televizyonuna konuşan Eroldu, yatırım kararının açıklanmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen sahada hâlâ herhangi bir faaliyet görülmediğini belirtti.

BYD’nin Türkiye’ye yönelik yatırımının ardından kamuoyunda büyük beklenti oluştuğunu hatırlatan Eroldu, “BYD yatırımı açıklandıktan sonra bir yıl geçti, Manisa’da hâlâ bir faaliyet yok. Buna kendilerinin cevap vermesi lazım. Umarım bu yeni yatırımlar başarıyla hayata geçer” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Çin ile otomotiv ilişkilerinde dengesizlik yaşandığına da dikkat çeken Eroldu, “Çinlileri yatırıma zorlamak adına çeşitli adımlar atıldı. Ancak her şeyi onlardan alıyoruz, oraya bizim ihracatımız yok. Bu dengeyi korumamız lazım” dedi.

Eroldu, Avrupa’daki üretim fazlasının Türkiye pazarına yöneldiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Avrupalı markaların Türkiye’deki satışlarında ciddi bir artış görüyoruz. Avrupa’daki fazla üretim kapasitesi buraya kayıyor.”

“YÜZDE 67 KAPASİTE KULLANIMI REKABETÇİ DEĞİL”

Sektörün verimlilik sorunlarına da değinen OSD Başkanı, kapasite kullanım oranının yeterli olmadığını belirterek, “Yüzde 67 kapasite kullanımı iyi bir oran değil, rekabetçi değiliz” ifadelerini kullandı.

“2026’DAN BEKLENTİMİZ 2025’TEN DAHA İYİ BİR YIL OLMASI”

Ekonomik görünümle ilgili beklentilerini de paylaşan Eroldu, “2026 yılında ekonomik zorlukların aşılmış olmasını umuyoruz. 2026’da otomotivde beklentimiz 2025’ten daha iyi bir yıl” dedi.

OSD VERİLERİ: 2025’İN İLK YARISINDA SINIRLI ARTIŞ

OSD verilerine göre, 2025 yılının ilk 6 ayında otomotiv pazarı yüzde 5 artarak 629 bin 56 adede ulaştı. İhracat ise yüzde 7,5 artışla 530 bin 322 adet oldu. Aynı dönemde üretim yüzde 0,1’lik sınırlı bir düşüşle 706 bin 422 adet olarak gerçekleşti.