  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Şiddet uygulayan kocasını uykusunda öldürdü

Şiddet uygulayan kocasını uykusunda öldürdü

Şiddet uygulayan kocasını uykusunda öldürdü

Konya'da bir kadın, şiddet gördüğü gerekçesiyle eşini uyuduğu sırada av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde bir kadın, kocasını uyuduğu sırada av tüfeğiyle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, İmdat A. (53) Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'ndeki evinde, akşam saatlerinde tartıştığı eşi Y.A'yı (47) darbetti. Sabaha karşı evdeki ruhsatlı av tüfeğini alan Y.A, yatakta uyuyan kocasına iki el ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, İmdat A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından İmdat A'nın cenazesi, Sarayönü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olay anında çiftin 12 ve 22 yaşlarındaki biri engelli 2 çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Y.A, verdiği ilk ifadede suçunu itiraf ederek, 30 yıllık evliliği boyunca eşinden şiddet gördüğünü öne sürdü.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan Y.A. adliyeye sevk edildi.

Etiketler şiddet koca cinayet uyku
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Birileri ''müjde'' diyecek kanmayın: Emekli ve memurun zam oranı ne kadar olacak?
AK Partili Tuğrul Türkeş'ten yeni anayasa çıkışı: Son derece sakıncalı
İşte Erdoğan'ın 2023'te aday olarak karşısında görmek istediği 2 isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi belli oldu
Canlı yayında olay açıklama: Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi öğrendim
İşte en çok petrol üretimi yapan ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?
Futbolda şike kumpası davasında karar çıktı
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı: ''Kendini mehdi olarak görüyor''
Salgının yeni merkezinde koronavirüse karşı ilginç yöntem
Son seçim anketi açıklandı; AK Parti'de de, MHP'de de deprem yaratacak sonuç!