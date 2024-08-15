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Şile'deki onlarca kaçak yapı yıkıldı

Şile'deki onlarca kaçak yapı yıkıldı
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İSKİ, İstanbul’a içme ve kullanma suyu sağlayan havzalardan Ömerli Havzası'nın kısa mesafeli koruma alanında yer alan Kurna Mahallesi'nde, 2560 sayılı İSKİ Kanunu'na göre "zararlı yapı" olarak tespit edilen 83 yapıyı kaldırdı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kaçak yapılar için tebligat göndererek yasal süre içerisinde bu yapıların kaldırılmasını talep etti.

Belirtilen süre içinde 50 yapı sahipleri tarafından kaldırılırken 33 yapının yıkımı ise İSKİ tarafından gerçekleştirildi.

 Yıkılan binalar su kaynağına olan mesafesine göre sınıflandırılıyor. Su kaynağına 300 metre mesafe kadar yakında bulunan alanlar “mutlak”, 300 – 1.000 metre arası “kısa mesafe” olarak sınıflandırılıyor.

Yıkılması gereken binalar önceliklendirilerek planlama yapıldığını belirten İSKİ, çalışmaların Büyükçekmece, Terkos ve Ömerli barajlarında süreceğini bildirdi.

Etiketler ömerli istanbul şile kaçak yapı tiny house
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