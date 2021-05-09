Siparişlerini bırakmak için aracını park eden kurye döndüğünde şoke oldu

Sakarya’nın Erenler ilçesinde süpermarket kuryesinin aracı, kuryenin siparişlerini bırakmak için gittiği esnada çalındı.

Edinilen bilgiye göre, süpermarket kuryesi bir eve sipariş götürdü. Park ettiği 54 ABC 156 plakalı aracından inerek siparişini götüren kurye geri döndüğünde şok oldu. Aracın çalındığını gören kurye durumu polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine harekete geçen ekipler aracın yerini takip cihazı sayesinde tespit etti.



Tespit üzerine bölgeye giden ekipler aracın kazaya karıştığını belirledi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.