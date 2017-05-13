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Hainlere operasyon ! 6 terörist öldürüldü
Hainlere operasyon ! 6 terörist öldürüldü
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  4. 13 Mayıs 2017 10:32

Sızmaya çalışan 7 terörist öldürüldü !

Hakkari Çukurca'da üs bölgesine sızmaya çalışan 7 terörist öldürüldü.

Sızmaya çalışan 7 terörist öldürüldü !
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Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde Güvendağı üs bölgesine sızmak isteyen 7 PKK'lı terörist öldürüldü. PKK'lılardan 1'i çatışmada, 6'sı ise düzenlenen hava harekatında etkisiz haltirildi.

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde Güvendağı Üs Bölgesine sızmak isteyen 7 PKK'lı terörist öldürüldü. Teröristlerden 1'i çatışmada, 6'sı ise düzenlenen hava operasyonunda etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nın Irak sınırında bulunan Çukurca İlçesi'nde operasyonlar devam ederken, dün saat 23.00 sıralarında bir grup terörist, Irak tarafından Güvendağı Üs Bölgesine sızmak istedi. Nöbetteki askerlerin teröristleri farkt etmesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1 terörist ölü ele geçirilirken, 6 PKK'lı ise kaçmaya çalıştı. Sürdürülen takip sonucu teröristlerin bulunduğu bölgenin koordinatları verilerek hava operasyonu düzenlendi. Düzenlenen hava operasyonunda ise kaçmaya çalışan 6 PKK'lı terörist de vurularak etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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