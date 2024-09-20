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Skandal iddia: İsmailağacı müftü otomobilde bir kadınla çıplak yakalandı

Skandal iddia: İsmailağacı müftü otomobilde bir kadınla çıplak yakalandı
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Konya’nın Beyşehir ilçesinin müftüsü olan G.B., iddiaya göre aracında bir kadınla çıplak şekilde yakalandı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın temsilcisi olan müftü G.B., iddiaya göre akşam vakti araç içerisinde bir kadınla uygunsuz şekilde yakalandı.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, olayın olduğu akşam müftü kimliğini açıklarken yanındaki kadın kimliğini vermedi. Polis tutanak tuttu.

G.B., valiliğe yansıyan olay sonrasında çarşaflı eşiyle valiliğe geldi ve araçtaki kadının eşi olduğunu söyledi.

Konya’daki İsmailağa müritleri ve bazı siyasiler G.B. hakkında işlem yapılmaması için devreye girdi. Polis tutanağı savcılığa gönderilmedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri ise olaya, “Evvela eşi olup olmadığını anlamak lazım. Eşi değilse bu bir faciadır. Direkt meslekten ihraç etmek lazım. Diyanet’in yüz karası. Eşiyse de soruşturma açılmalı. Bir de getirip ‘O bendim’ dedirtiyor. Millete Allah lillah telkin eden İsmailağa ise bunun arkasında duruyor. Örtbas etmek istiyorlar.” ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz'ın HalkTV'deki yazısının tamamı için...

Etiketler ismailağa ismail saymaz müftü çıplak skandal diyanet
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